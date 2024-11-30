Уряд дозволив бронювання від мобілізації співробітників курсів тактичної медицини, а також встановив вимоги для волонтерів, працівників курсів щодо безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це йдеться в урядовій постанові №1361 від 29 листопада 2024 року.

Згідно з документом, Міноборони зможе надавати бронь співробітникам підприємств та організацій, які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців з домедичної допомоги (тактична медицина). Але за виконання мінімальних умов.

Зокрема, для бронювання треба за 12 місяців до подання заяви провести щонайменше 96 курсів тактичної медицини за затвердженими програмами (Генштабом ЗСУ чи Міноборони). Або 24 курси з базовим рівнем на одного військовозобов’язаного.

Курси БПЛА та РЕБ

Для працівників курсів з радіоелектронної боротьби потрібно підготувати щонайменше 150 фахівців за календарний рік. А для курсів з безпілотників — не менше 100 операторів БПЛА I та II класів (включаючи FPV) або по не менше 200 оператіроів БПЛА I класу “мікро” (без FPV) на одного військовозобов’язаного.

Волонтери

Волонтери благодійних фондів, які виробляють та закуповують товари, надають послуги в інтересах ЗСУ та інших формувань, також можуть бути заброньовані. За умови, що обсяг допомоги становить не менше 10 мільйонів гривень за 12 місяців на кожного військовозобов’язаного, який подається на бронь.

Крім цього постановою №1362 уряд розширив перелік сфер, військовозобов’язані працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Йдеться про протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів.