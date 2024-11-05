Пріоритетне електропостачання отримають військові об’єкти та мережі мобільного зв'язку для забезпечення стабільної роботи під час надзвичайних ситуацій.

Про це зазначається в постанові №1260.

До оновленого переліку об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання, увійшли підрозділи силових структур, що керують військовими формуваннями, а також технічне обладнання мереж електронних комунікацій і відповідні об’єкти за визначеними переліками.

При цьому уряд зберіг пріоритетне електропостачання для об’єктів, які вже були у попередньому списку. Серед них залишилися об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт.

Також населені пункти, розташовані в 20-кілометровій зоні біля державного кордону з Республікою Білорусь і РФ.