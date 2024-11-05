Про це зазначається в постанові №1260.
До оновленого переліку об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання, увійшли підрозділи силових структур, що керують військовими формуваннями, а також технічне обладнання мереж електронних комунікацій і відповідні об’єкти за визначеними переліками.
При цьому уряд зберіг пріоритетне електропостачання для об’єктів, які вже були у попередньому списку. Серед них залишилися об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт.
Також населені пункти, розташовані в 20-кілометровій зоні біля державного кордону з Республікою Білорусь і РФ.
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