Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації в особливий період, запровадивши електронну форму направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).
Вівторок, 28 січня 2025, 14:22
Теги: ВЛК, Кабмін, направления
Як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, електронні направлення автоматично формуватимуться через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це дозволить зробити процес прозорішим і спростити його.
Крім того, тепер військовозобов’язані та резервісти можуть самостійно отримати направлення, подавши запит через електронний кабінет призовника.
Військово-лікарська комісія займається оцінкою придатності громадян до військової служби за станом здоров’я. Комісія аналізує фізичний та психічний стан призовників, військовозобов’язаних і резервістів, ухвалюючи рішення щодо їхньої придатності до служби.
До складу ВЛК входять лікарі різних спеціалізацій, які проводять медичні огляди, розглядають випадки поранень або захворювань під час служби. Основна мета роботи комісії – забезпечити належний стан здоров’я військовослужбовців для ефективного виконання завдань.