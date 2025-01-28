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Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації в особливий період, запровадивши електронну форму направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Вівторок, 28 січня 2025, 14:22

Як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, електронні направлення автоматично формуватимуться через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це дозволить зробити процес прозорішим і спростити його.

Крім того, тепер військовозобов’язані та резервісти можуть самостійно отримати направлення, подавши запит через електронний кабінет призовника.

Військово-лікарська комісія займається оцінкою придатності громадян до військової служби за станом здоров’я. Комісія аналізує фізичний та психічний стан призовників, військовозобов’язаних і резервістів, ухвалюючи рішення щодо їхньої придатності до служби.

До складу ВЛК входять лікарі різних спеціалізацій, які проводять медичні огляди, розглядають випадки поранень або захворювань під час служби. Основна мета роботи комісії – забезпечити належний стан здоров’я військовослужбовців для ефективного виконання завдань.

Теги: ВЛК, Кабмін, направления

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