Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних

Як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, електронні направлення автоматично формуватимуться через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це дозволить зробити процес прозорішим і спростити його.

Крім того, тепер військовозобов’язані та резервісти можуть самостійно отримати направлення, подавши запит через електронний кабінет призовника.

Військово-лікарська комісія займається оцінкою придатності громадян до військової служби за станом здоров’я. Комісія аналізує фізичний та психічний стан призовників, військовозобов’язаних і резервістів, ухвалюючи рішення щодо їхньої придатності до служби.

До складу ВЛК входять лікарі різних спеціалізацій, які проводять медичні огляди, розглядають випадки поранень або захворювань під час служби. Основна мета роботи комісії – забезпечити належний стан здоров’я військовослужбовців для ефективного виконання завдань.