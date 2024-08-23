Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

«Сьогодні затверджуємо документ, який створює правові підстави, аби угода про «транспортний безвіз» із Європейським Союзом продовжувала діяти… Ми домовилися з ЄС, що угода буде подовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, аби зробити її безстроковою», – сказав він.

Шмигаль нагадав, що «транспортний безвіз» полягає в лібералізації вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари в Європу без спеціальних дозволів. За словами глави уряду, це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків.