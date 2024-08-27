Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС та адаптації законодавства України до європейського права ЄС. Також йдеться про створення 36 робочих (переговорних) груп.

Про це повідомила пресслужба “Урядового порталу”.

Коментуючи рішення Кабміну, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала, що наразі розпочато наступний етап на шляху до членства в ЄС, а саме – двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу.

“Ефективна координація є ключовим інструментом у забезпеченні результативних переговорів з ЄС. Ми вибудовуємо переговорну архітектуру для того, щоб кожна деталь складного та бюрократичного механізму працювала чітко та злагоджено”, — пояснила посадовиця.

Також затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп. Передбачено також, що до груп ввійдуть нардепи й представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до компетенції їхніх груп.

“Наша ціль – забезпечити скоординовану роботу між усіма учасниками переговорного процесу. Це важливо для якісної підготовки до двосторонніх зустрічей Україна-ЄС у межах офіційного скринінгу відповідності національного законодавства праву ЄС, а згодом для розробки переговорних позицій, інших необхідних документів”, – зазначила Стефанішина.

Міжвідомча робоча група, створення якої теж передбачено в урядовій постанові, стане координаційним органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є саме Ольга Стефанішина.

Відповідно до положення про Міжвідомчу робочу групу, серед її завдань, зокрема: