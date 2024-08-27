Про це повідомила пресслужба “Урядового порталу”.
Коментуючи рішення Кабміну, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала, що наразі розпочато наступний етап на шляху до членства в ЄС, а саме – двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу.
“Ефективна координація є ключовим інструментом у забезпеченні результативних переговорів з ЄС. Ми вибудовуємо переговорну архітектуру для того, щоб кожна деталь складного та бюрократичного механізму працювала чітко та злагоджено”, — пояснила посадовиця.
Також затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп. Передбачено також, що до груп ввійдуть нардепи й представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до компетенції їхніх груп.
“Наша ціль – забезпечити скоординовану роботу між усіма учасниками переговорного процесу. Це важливо для якісної підготовки до двосторонніх зустрічей Україна-ЄС у межах офіційного скринінгу відповідності національного законодавства праву ЄС, а згодом для розробки переговорних позицій, інших необхідних документів”, – зазначила Стефанішина.
Міжвідомча робоча група, створення якої теж передбачено в урядовій постанові, стане координаційним органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є саме Ольга Стефанішина.
Відповідно до положення про Міжвідомчу робочу групу, серед її завдань, зокрема:
- сприяння забезпеченню підготовки до проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема шляхом консолідованого формування органами законодавчої та виконавчої влади переговорної позиції України;
- визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування переговорної позиції України;
- планування, моніторинг та оцінка результативності виконання рекомендацій, які містяться у рішеннях, ухвалених Європейською комісією щодо України.