Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, що має зробити призов на службу в армію більш справедливим та ефективним.

Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров.

“Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.”, – повідомив міністр.

Міністр оборони заявив, що цифровізація військового обліку сприяє підвищенню прозорості та ефективності процесу комплектування Збройних Сил України. За його словами, це рішення сприяє відновленню справедливості для тих, хто сумлінно виконує військовий обов’язок.

Умєров додав, що нові правила посилять обороноздатність країни, зробивши армію сильнішою та військовий облік прозорішим.