Кабінет міністрів України 5 серпня звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я. Він обіймав цю посаду з червня 2021 року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника міністра охорони здоров’я України”, – йдеться у повідомленні.

Довідка: Петро Ємець – фінансист, магістр з маркетингового менеджменту, закінчив Київський національний економічний університет у 2002 році. У 2012 році отримав кваліфікацію магістра державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України.

Кабінет Міністрів призначив Ємця заступником міністра охорони здоров’я України 2 червня 2021 року. До цього він обіймав посаду заступника директора департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.