Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом міністрів України звільнено Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника міністра оборони України”, – зазначив Мельничук.

Кліменков обіймав цю посаду з 5 жовтня 2023 року.

Його звільнення, а також зміну керівництва Агенції оборонних закупівель (АОЗ), анонсував міністр оборони Рустем Умєров 24 січня. За словами Умєрова, результати роботи АОЗ були незадовільними, що вимагало змін у системі закупівель озброєнь.

Раніше АОЗ очолювала Марина Безрукова, однак контракт із нею вирішили не продовжувати. Умєров також звернув увагу на необхідність закритості закупівель озброєння під час воєнного стану, зазначивши, що поточна прозорість процесів дозволяє будь-кому відслідковувати закупівлі в реальному часі.