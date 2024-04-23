Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Кабінетом Міністрів України звільнено Половенка Віталія Миколайовича з посади заступника Міністра оборони України”, – йдеться у повідомленні Мельничука.
Половенко був призначений на посаду заступника міністра 1 грудня 2023 року,
Відомо, що він відповідав за питання тилового забезпечення, а саме: розробку та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.
- Верховна Рада проголосувала за звільнення семи членів Рахункової палати
- Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова
- Ексначальницю Медсил ЗСУ звільнили з армії за рішенням ВЛК