Уряд сьогодні, 23 квітня, звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом Міністрів України звільнено Половенка Віталія Миколайовича з посади заступника Міністра оборони України”, – йдеться у повідомленні Мельничука.

Половенко був призначений на посаду заступника міністра 1 грудня 2023 року,

Відомо, що він відповідав за питання тилового забезпечення, а саме: розробку та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.