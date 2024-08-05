Про це пише Rzeczpospolita.
Особливо гостра проблема у будівельних, виробничих компаніях, транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів.
Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитися, тому що “потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим (наприклад, України та Білорусі) поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн”.
Демографічна ситуація у Польщі також сприяє збільшенню дефіциту робочої сили.
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