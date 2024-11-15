Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Юрія Мироненка з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.



Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступник Олександра Потія звільнили з посади та призначили очільником Держспецзв’язку.

Новий очільник служби, Олександр Потій, є доктором наук і професором кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Водночас Мироненко зазначив, що відтепер він працюватиме у Міністерстві цифрової трансформації України.

“Рік тому я прийшов з поля бою, аби прийняти посаду, і успішно виконав завдання, поставлені верховним головнокомандувачем… Зараз переходжу в Мінцифри”, — написав Мироненко.

Крім того, є нове призначення в міністерстві культури та стратегічних комунікацій: Галину Григоренко зробили першою заступницею міністра. А Анатолія Корзуна призначили заступником міністра енергетики.

Євген Зборовський очолив Держслужбу з питань безпеки на транспорті в листопаді 2021 року. До цього він з 2015 року працював в правоохоронних органах і командував батальйоном Патрульної поліції Києва.

Микита Лагунін був одним з трьох його заступників (при цьому він не був першим заступником – ця посада зайнята Юрієм Марценишиним). Лагунін – державний службовець з 14-річним стажем. Працював в Одеській ОДА. Заступником голови служби став у 2020 році, тобто ще до приходу Зборовського.