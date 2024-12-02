Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає “Укрінформ”.

Зеленський зазначив, що ефективність військового командування є ключовою для реалізації внутрішнього “плану стійкості” України.

“Нещодавно я представляв “план стійкості” усередині нашої держави. Обороноздатність, всі наші військові – один із головних пріоритетів єдності та інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи, конкретні рішення”, – сказав президент.

Він зауважив, що такі конкретні рішення приймають конкретні люди.