Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає “Укрінформ”.
Зеленський зазначив, що ефективність військового командування є ключовою для реалізації внутрішнього “плану стійкості” України.
“Нещодавно я представляв “план стійкості” усередині нашої держави. Обороноздатність, всі наші військові – один із головних пріоритетів єдності та інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи, конкретні рішення”, – сказав президент.
Він зауважив, що такі конкретні рішення приймають конкретні люди.
“Тому це не останні перестановки, вони будуть. Тому що нам треба рухатись швидше”, – заявив він.
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