Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Юрій Джигир, який за фахом є фінансистом, приєднався до Міністерства фінансів у 2015 році, де поступово піднімався кар’єрними сходами до посади заступника міністра.
Протягом 2016-2018 років він також виконував обов’язки позаштатного радника в.о. міністра охорони здоров’я України, працюючи над реформою фінансування системи охорони здоров’я в країні.
Джигир брав участь у кількох міжнародних проєктах, включаючи дослідження Світового банку щодо бюджетування в гуманітарній сфері, та співпрацював з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, виявляючи ключові проблеми у виконанні бюджету охорони здоров’я. Також він працював з Бергенським центром етики та пріоритезації в охороні здоров’я.
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