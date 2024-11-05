Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Юрій Джигир, який за фахом є фінансистом, приєднався до Міністерства фінансів у 2015 році, де поступово піднімався кар’єрними сходами до посади заступника міністра.

Протягом 2016-2018 років він також виконував обов’язки позаштатного радника в.о. міністра охорони здоров’я України, працюючи над реформою фінансування системи охорони здоров’я в країні.

Джигир брав участь у кількох міжнародних проєктах, включаючи дослідження Світового банку щодо бюджетування в гуманітарній сфері, та співпрацював з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, виявляючи ключові проблеми у виконанні бюджету охорони здоров’я. Також він працював з Бергенським центром етики та пріоритезації в охороні здоров’я.