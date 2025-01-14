Кабінет міністрів України звільнив Тетяну Кірієнко з посади заступниці голови Державної податкової служби. Кірієнко, яка до грудня 2024 року виконувала обов'язки голови ДПС, займала цю посаду протягом трьох років.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Звільнено Кірієнко Тетяну Павлівну з посади заступника Голови Державної податкової служби України”, — йдеться у повідомленні.

Кадрові зміни у ДПС

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив ексочільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.

У січні 2025 року Кравченко звільнив керівників двох департаментів. Зокрема, директора Департаменту управління ризиками, а також директора Департаменту контролю за підакцизними товарами.

Також кадрові зміни торкнулися регіональних підрозділів. З посад звільнено очільників управлінь у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.