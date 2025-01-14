Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Звільнено Кірієнко Тетяну Павлівну з посади заступника Голови Державної податкової служби України”, — йдеться у повідомленні.
Кадрові зміни у ДПС
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив ексочільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.
У січні 2025 року Кравченко звільнив керівників двох департаментів. Зокрема, директора Департаменту управління ризиками, а також директора Департаменту контролю за підакцизними товарами.
Також кадрові зміни торкнулися регіональних підрозділів. З посад звільнено очільників управлінь у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.
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