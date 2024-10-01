Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони та Людмили Дараган з посади державного секретаря Міністерства оборони.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас уряд тимчасово покладав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства оборони України на Нікіту Нікітенка.

Крім того, звільнено Георгія Дубинського посади заступника міністра цифрової трансформації України.

Зокрема уряд підтримав призначення:

Едема Бекіровича Адаманова заступником Міністра охорони здоров’я України;

Олександра Степановича Семенця заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Сергія Володимировича Білецького державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, Рустем Умєров сьогодні, 1 жовтня, оголосив про подання заяви на звільнення декількох заступників.