Тепловозобудівний завод у Луганську, що знаходиться під окупацією, через нестачу працівників через мобілізацію почав наймати підлітків віком від 14 до 18 років.

Про це пише очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Окупанти намагаються здобути перевагу на фронті, активно використовуючи авіацію та безпілотники, зокрема, за минулу добу було задіяно понад 140 БпЛА. Атаки противника, зокрема на Макіївку, були відбиті в кількох районах.

У той же час, Луганський тепловозобудівний завод стикається з кадровим голодом і змушений наймати підлітків віком від 14 до 18 років, які не мають необхідної освіти, через мобілізацію працівників.

“Через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості, але й там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато – лише школярі”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти й надалі полюють на чоловіків для мобілізації.