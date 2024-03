Про новину відомо з естонського джерела ERR.

Головною темою інфогодини уряду стала заява Еммануеля Макрона з приводу відправки солдатів країн ЄС на територію України.

Депутати парламенту багаторазово запитували у прем’єр-міністра Естонії, чи є плани надіслати солдатів на допомогу Києву. Каллас пояснила плутанину в термінології.

“Про введення наземних військ мови ніколи не йшлося. Ніхто не говорив про відправлення наземних військ. В англійській мові це ground troops, troops on the ground або soldiers on the ground – це солдати в конкретній країні. Ба більше, різні країни це роблять, різні країни надсилають солдатів, щоб допомогти українцям із навчанням”, – зазначила вона.