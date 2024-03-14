Під час засідання парламенту 13 березня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що естонських військових не буде відправлено в Україну

Про новину відомо з естонського джерела ERR.

Головною темою інфогодини уряду стала заява Еммануеля Макрона з приводу відправки солдатів країн ЄС на територію України.

Депутати парламенту багаторазово запитували у прем’єр-міністра Естонії, чи є плани надіслати солдатів на допомогу Києву. Каллас пояснила плутанину в термінології.

“Про введення наземних військ мови ніколи не йшлося. Ніхто не говорив про відправлення наземних військ. В англійській мові це ground troops, troops on the ground або soldiers on the ground – це солдати в конкретній країні. Ба більше, різні країни це роблять, різні країни надсилають солдатів, щоб допомогти українцям із навчанням”, – зазначила вона.

Утім після того, як депутати від фракції EKRE вкотре почали вимагати гарантій, Каллас наголосила, що це рішення ухвалюватиме не вона.

“Я не даю таких обіцянок, бо обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути будь-що. Наша військова допомога Україні також може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла”, — сказала прем’єр-міністр.

Раніше Каллас заявляла, що естонські сухопутні війська не вирушать воювати в Україну проти країни-агресора Росії.