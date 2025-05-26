Кая Каллас закликає посилити тиск на Росію через атаки на Україну

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Кая Каллас, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, підкреслила необхідність посилення тиску на Росію, щоб спонукати її до мирних переговорів. Ця заява пролунала на фоні нещодавніх масованих атак Росії на Україну.

Під час прес-конференції перед засіданням Ради міністрів закордонних справ країн ЄС 26 травня, Каллас зазначила, що обговорення агресії Росії проти України стане одним із ключових питань порядку денного.

«Росія наростила свою агресію, завдаючи нищівних ударів по Україні. Ми стали свідками найсмертоносніших атак. Тому важливо, щоб ми, з європейської сторони, продовжували чинити тиск на Росію, аби вона також прагнула миру. Сподіваємося, що наші міжнародні партнери приєднаються до нас у цьому зусиллі», – заявила Кая Каллас.

В ніч на 25 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи ракети та ударні дрони. Зокрема, було випущено 9 балістичних ракет типу “Іскандер”, 55 крилатих ракет типу Х-101, 1 крилату ракету Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69, а також 298 ударних дронів.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, внаслідок цих атак загинуло 12 осіб, а 60 отримали поранення.