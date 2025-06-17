Кая Каллас про нічну атаку Росії на Київ: ЄС має посилити тиск

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, про що йдеться в Telegram-каналі Тимура Ткаченка

Кая Каллас, висока представниця ЄС у справах зовнішньої політики та безпеки, прокоментувала нещодавню нічну атаку Росії на Київ. Вона підкреслила, що Росія не виявляє жодного бажання припинити війну в Україні, і закликала Європейський Союз продовжувати тиск на цю країну.

Ці заяви були зроблені під час пресконференції, що відбулася після неформальної відеоконференції міністрів закордонних справ, присвяченої ситуації на Близькому Сході.

Каллас охарактеризувала нічну атаку на українську столицю як “один з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни”.

“Російські війська здійснили один з найбільш руйнівних авіаударів по Києву за весь час війни, в результаті якого загинуло 14 людей, багато з яких досі вважаються зниклими безвісти. Росія залишається нещадною у своїх атаках, обираючи мішенню цивільне населення і продовжуючи свою війну. Це ще одна ознака того, що Росія просто не зацікавлена в мирі, тому ми повинні продовжувати тиск”, – наголосила Каллас.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Києву, внаслідок якого постраждали понад 40 осіб, з яких більше 30 були госпіталізовані.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у столиці загинули щонайменше 14 людей, серед яких був 62-річний громадянин США. Найбільше руйнувань зазнав Солом’янський район, де постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту, два житлові будинки та дитячий садок.

Повітряна тривога у Києві тривала майже 9 годин. Наразі тривають рятувальні роботи, а в столиці функціонує гуманітарний штаб.

Крім того, на світанку 17 червня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Одесі, внаслідок якої постраждали щонайменше 13 осіб, у тому числі дитина.

У місті зафіксовані вибухи, пожежі та руйнування цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дитячого садка та гаражів. Атака розпочалася після запуску МіГ-31К та руху дронів з Чорного моря.