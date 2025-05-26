Кая Каллас про гуманітарну допомогу ЄС Україні у 2025 році

Як повідомляє офіційний сайт Ради Європейського Союзу

Кая Каллас, висока представниця Європейського Союзу, акцентувала увагу на тому, що гуманітарні потреби України залишаються критично великими, особливо в сферах житла та енергетики. Цю заяву вона зробила після засідання Ради ЄС, на якому обговорювалися питання розвитку.

На засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ були розглянуті останні події, пов’язані з Україною, а також представлений План для України. Учасники обговорили, як забезпечити скоординовану та ефективну підтримку з боку Євросоюзу.

Каллас зазначила, що квітень 2025 року став одним з найсмертоносніших місяців для цивільного населення з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

З початку війни в 2022 році країни ЄС разом із Європейською комісією надали Україні гуманітарну допомогу на загальну суму 4,2 мільярда євро, з яких 1,1 мільярда євро було виділено саме Єврокомісією.

Каллас також підкреслила, що до України було доставлено понад 155 тисяч тонн гуманітарної допомоги, що свідчить про значну підтримку з боку Європейського Союзу в цей важкий час.