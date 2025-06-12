Кая Каллас і Зеленський закликають до посилення санкцій ЄС проти Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Кая Каллас, висока представниця Європейського Союзу, впевнена, що санкції, накладені на Росію, значно зменшують її можливості вести війну проти України. Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав ЄС до посилення обмежень у 18-му пакеті санкцій проти Російської Федерації.

Цю інформацію Каллас озвучила під час зустрічі “Веймар+” в Італії 12 червня. Вона зазначила, що Росія втратила мільярди євро доходів від експорту нафти, а її суверенний фонд добробуту зменшився на 6 мільярдів лише за останній місяць.

“Ми запропонували санкції проти російських банків та енергетичного сектору, а також військової промисловості. Росія витрачає гроші. Але нам потрібно ще більше скоротити потік грошей до московської армії, тому що ми хочемо, щоб ця війна припинилася.” – Кая Каллас

Каллас також підкреслила, що Європейський Союз продовжує надавати підтримку Україні.

“У 2025 році Європейський Союз надав найбільшу військову підтримку з початку війни. Але нашими амбіціями має бути зробити ще більше, тому що Україна захищається, а Росія не демонструє жодних ознак зупинки. Чим сильніша Україна сьогодні на полі бою, тим сильніша вона за столом переговорів, коли справа доходить до того моменту, коли Росія справді готова до розмови.” – Кая Каллас

11 червня президент Зеленський знову закликав ЄС до посилення санкцій проти російських енергоносіїв у 18-му пакеті, оголошеному 10 червня.

“Стеля у 45 доларів на нафту краща, ніж 60, це зрозуміло, це правда. Але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві.” – Володимир Зеленський

10 червня Європейський Союз оголосив про підготовку нового пакета санкцій проти Росії. До нього увійдуть обмеження щодо “Північних потоків” 1 і 2, а також додаткові компанії, що займаються видобутком та експортом нафти, і “Росатом” разом із усім топменеджментом та суднами тіньового флоту Росії, які перевозять нафту.