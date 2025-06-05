Кая Каллас про підтримку України та зростання оборонних витрат НАТО

Остаточне рішення щодо включення допомоги Україні до оборонних витрат очікується на саміті НАТО в Гаазі 24–25 червня 2025 року, пише Euractiv з посиланням на джерела.

Кая Каллас, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ, підкреслила, що підтримка України повинна стати невід’ємною частиною спільних оборонних зусиль країн НАТО. Вона також акцентувала на важливості прозорості у підрахунках оборонних витрат. Це стало темою її відповіді на запитання про можливість включення допомоги Україні до загального збільшення оборонних витрат Альянсу.

“Звичайно, цифри – це одне. Спроможності – це інша річ. І я думаю, що українська оборона – це також і наша оборона. Тому ми завжди робили так, щоб країни-члени також могли більше допомагати Україні.” – Кая Каллас

Каллас зазначила, що рішення про те, які витрати включати до оборонного бюджету, має ухвалювати сам Альянс. Вона підкреслила, що важливо, аби ці кошти були спрямовані на зміцнення обороноздатності, а не на інші проекти.

“Важливо, щоб ми не розмивали картину, щоб це йшло на оборону, а не на інші проєкти, які з нею не пов’язані.” – Кая Каллас

Зростання оборонних витрат у НАТО та підтримка України

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від їхнього ВВП, вказуючи на те, що деякі країни не виконують навіть домовленість про 2%. Він зазначив, що США покривають цю різницю, що є “несправедливо”.

5 червня 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що члени НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту, запланованого на 24-25 червня в Гаазі.

Швеція також підтримала план підвищення оборонних інвестицій країн НАТО до 5% ВВП до 2030 року, з яких 3,5% будуть витрачені на традиційні оборонні потреби, а 1,5% – на витрати, пов’язані з обороною. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що підтримка України є інвестицією в безпеку Європи, і частину допомоги Україні доцільно включити до 1,5% оборонних витрат, оскільки це також є оборонними інвестиціями.

Згідно з даними НАТО, у 2024 році країни Альянсу витратили близько 50 мільярдів євро на військову допомогу Україні, тоді як у 2023 році ця сума становила близько 40 мільярдів євро.

Очікується, що остаточне рішення про включення допомоги Україні до оборонних витрат буде ухвалено на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня 2025 року.