Кая Каллас про підтримку України та зростання оборонних витрат НАТО

Остаточне рішення щодо включення допомоги Україні до оборонних витрат очікується на саміті НАТО в Гаазі 24–25 червня 2025 року, пише Euractiv з посиланням на джерела.
Кая Каллас, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ, підкреслила, що підтримка України повинна стати невід’ємною частиною спільних оборонних зусиль країн НАТО. Вона також акцентувала на важливості прозорості у підрахунках оборонних витрат. Це стало темою її відповіді на запитання про можливість включення допомоги Україні до загального збільшення оборонних витрат Альянсу.
“Звичайно, цифри – це одне. Спроможності – це інша річ. І я думаю, що українська оборона – це також і наша оборона. Тому ми завжди робили так, щоб країни-члени також могли більше допомагати Україні.”
Каллас зазначила, що рішення про те, які витрати включати до оборонного бюджету, має ухвалювати сам Альянс. Вона підкреслила, що важливо, аби ці кошти були спрямовані на зміцнення обороноздатності, а не на інші проекти.
“Важливо, щоб ми не розмивали картину, щоб це йшло на оборону, а не на інші проєкти, які з нею не пов’язані.”
Зростання оборонних витрат у НАТО та підтримка України
У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від їхнього ВВП, вказуючи на те, що деякі країни не виконують навіть домовленість про 2%. Він зазначив, що США покривають цю різницю, що є “несправедливо”.
5 червня 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що члени НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту, запланованого на 24-25 червня в Гаазі.
Швеція також підтримала план підвищення оборонних інвестицій країн НАТО до 5% ВВП до 2030 року, з яких 3,5% будуть витрачені на традиційні оборонні потреби, а 1,5% – на витрати, пов’язані з обороною. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що підтримка України є інвестицією в безпеку Європи, і частину допомоги Україні доцільно включити до 1,5% оборонних витрат, оскільки це також є оборонними інвестиціями.
Згідно з даними НАТО, у 2024 році країни Альянсу витратили близько 50 мільярдів євро на військову допомогу Україні, тоді як у 2023 році ця сума становила близько 40 мільярдів євро.
Очікується, що остаточне рішення про включення допомоги Україні до оборонних витрат буде ухвалено на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня 2025 року.
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- Активізація співпраці ЄС та США у підтримці України та деталі спецоперації “Павутина” СБУ проти Росії.