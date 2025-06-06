Підрив Каховської ГЕС: наслідки катастрофи у Херсонській області

Як повідомляє офіційна сторінка Укргідроенерго у Facebook

6 червня 2023 року російські війська підірвали Каховську ГЕС, що призвело до катастрофічних наслідків у Херсонській області. Внаслідок вибуху розпочалася масова евакуація мешканців сіл на правобережжі, а також частково жителів Херсона. Миколаївська область також постраждала, оскільки рівень води в акваторії міста піднявся більш ніж на пів метра.

Цей акт знищення греблі був засуджений світовими лідерами, які назвали його черговим воєнним злочином Росії. Європейський Союз та окремі країни висловили готовність надати Україні гуманітарну допомогу, включаючи продукти харчування, генератори та засоби для очищення води. Окрім екологічних наслідків, виникла загроза для Запорізької атомної електростанції. Українська влада вважає, що цей акт був спрямований на затримку контрнаступу України.

О 02:50 6 червня російські війська підірвали конструкції Каховської ГЕС, зруйнувавши проїжджу частину та машинний зал. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін оголосив про початок евакуації мешканців небезпечних районів, закликавши їх підготувати документи та речі першої необхідності.

У Міністерстві внутрішніх справ України уточнили, що в зоні підтоплення опинилися дев’ять сіл Херсонщини та частина міста Херсон. Район Нафтогавані у мікрорайоні Корабел Херсона був затоплений, а знеструмлення та відключення газопостачання стали додатковими заходами безпеки.

Укргідроенерго підтвердило, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Журналісти фіксували наслідки теракту: вулиці швидко затоплювалися, люди збирали речі та евакуювалися.

“Треба тварин забирати і до кума їхати на гору. Три собаки, курей штук тридцять. Коти самі знайдуть, де їм сховатися.” – Валерій, житель Херсона

Мешканка Херсона Алла розповіла, що вода за півтори години перелилася з однієї вулиці на іншу, створюючи загрозу для будинків. У Миколаєві були розгорнуті пункти прийому евакуйованих, куди прибуло вже понад 700 людей. Начальник ОВА Віталій Кім повідомив про готовність служб допомагати та ліквідовувати наслідки підтоплення.

Евакуація тривала, волонтери допомагали людям і тваринам вибратися з підтоплених районів. У Комишанах вода затоплювала грунтові дороги та підступала до будинків. Рівень річки Інгулець підвищився приблизно на 60 сантиметрів, а пішохідний міст біля села Галаганівка був повністю затоплений.

У Бериславському районі затоплені мости та житлові будинки, у Тягинці підтоплено понад 70 будинків. Волонтери продовжували евакуацію тварин із підтоплених територій, рятуючи їх від загибелі.

Кореспонденти повідомляли про стрімке підняття води у спальних районах Херсона, де за 40 хвилин вода зайняла великі площі.

“Ми перебуваємо в одному зі спальних районів Херсона із багатоповерхівками. На місці, де я зараз стою ще 40 хвилин тому було сухо і ще метрів 70 за мною було сухо. Тобто ця вода прибула за цей проміжок часу.” – Валентина Гурова, кореспондентка

Станом на вечір 6 червня відомо про понад 1300 будинків, які опинилися під водою на правобережжі, а також підтоплення населених пунктів на лівому березі Дніпра. Евакуація тривала всю ніч, люди чекали на рятувальників на дахах будинків і автівок, їх доставляли човнами до евакуаційних пунктів.

“Вас зараз саме евакуювали? Так, ми тільки приїхали. А чому зараз? З якої години ви чекали на евакуацію? Ми не чекали на евакуацію, ми не думали, що в нас таке буде горе. Ми сподівалися, що все буде нормально. Ми кинулися, коли вже почала вода підходити. Хлопці приїхали, врятували нас, допомогли. Як би не вони, ми б зараз сюди не приїхали.” – Жителі Херсона

7 червня на правобережній Херсонщині підтоплено сім громад, пошкоджено понад 3 тисячі житлових будинків. У Миколаївській області постраждали 10 громад, пошкоджено понад 500 будинків, рівень води піднявся на 58 сантиметрів. Внаслідок катастрофи загинули 32 людини, 28 отримали поранення, 39 вважаються зниклими безвісти. З підтоплених районів евакуйовано майже 4 тисячі людей та сотні домашніх тварин.