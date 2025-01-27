Штат Каліфорнія офіційно розпочав збір підписів для ініціативи Calexit, яка передбачає вихід штату зі складу Сполучених Штатів і створення незалежної держави.

Про це повідомляє New York Post.

Зібравши необхідну кількість підписів, питання про незалежність Каліфорнії може з’явитися на бюлетенях для голосування у 2028 році. Основне запитання: «Чи має Каліфорнія вийти зі США і стати незалежною країною?». Для цього:

Виборча явка повинна перевищити 50% зареєстрованих виборців.

Необхідно зібрати понад 500 тисяч підписів до 22 липня.

У разі схвалення ідеї, буде створено комісію з 20 членів для аналізу можливості функціонування Каліфорнії як незалежної держави, а звіт очікується у 2027 році.

Історія руху Yes California

Ініціатива Calexit зародилася ще у 2010 році, а у 2015 році було створено політичний комітет Yes California. Організація використовує символіку та ідеї руху за незалежність Шотландії.

Ідея здобула популярність після президентських виборів 2016 року, коли більшість жителів Каліфорнії підтримали Гілларі Клінтон, а перемогу здобув Дональд Трамп. Жителі штату підкреслюють, що Каліфорнія має потенціал стати шостою економікою світу, якщо здобуде незалежність.

Російський слід у Calexit

У 2017 році ініціативу тимчасово припинили через скандал із російським впливом. Засновник руху Луї Марінеллі проживав у Росії, відкрив “посольство” Calexit у Москві та отримував підтримку російської влади.

Контекст

Каліфорнія є найбільшим штатом США за населенням і третьою за площею територією. За свою історію штат неодноразово обговорював питання поділу або виходу зі складу США, але жодна ініціатива досі не досягла успіху.