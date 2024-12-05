“Стратегія затверджена до 2030 року, але план заходів розроблений до 2027 року, а далі буде оновлюватися. Зміни у зовнішній ситуації та потребах ветеранів вимагають постійного моніторингу і коригування Стратегії”, – зазначила Калмикова.

Міністерка охарактеризувала цей документ як “живий”, наголосивши, що він пристосовуватиметься до нових викликів. За її словами, стратегія є революційним кроком у створенні єдиної державної політики підтримки ветеранів.

“До цього в Україні не існувало жодного документа, що визначав би вектор державної та місцевої політики в цій сфері. Така Стратегія встановлює правила і напрямок як для центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у реалізації ветеранської політики, так і для місцевих органів самоврядування”, – підкреслила вона.

Після затвердження документа всі центральні органи влади та обласні адміністрації зобов’язані створити власні плани реалізації ветеранської політики, які будуть узгоджені на загальнодержавному рівні.

Також, за словами Калмикової, стратегія має три різні частини комплексної системи:

відновлення військового капіталу та досягнення добробуту ветеранами;

повага та вшанування ветеранів;

зміцнення обороноздатності;

Серед ключових пріоритетів — фізичне та ментальне відновлення ветеранів. У цьому напрямку міністерство працює спільно з МОЗ і Координаційним центром у межах програми ментального здоров’я.

“Тому ми зараз працюємо з Міністерством охорони здоров’я та Координаційним центром у межах програми ментального здоров’я нації. У цих напрямках ми працюємо над покращенням первинної медичної допомоги, залученням більш кваліфікованих спеціалістів для психологічної підтримки ветеранів та створенням програм для занять спортом як важливого елементу психосоціальної реабілітації”, – повідомила міністерка.

Зазначається, що уряд визначив пріоритетом створення комплексної системи, яка забезпечить добробут ветеранів через фізичне та ментальне відновлення, а також через розвиток соціальної підтримки та інтеграцію до суспільства.