Тимчасові обмеження в аеропорту Калуги через атаки безпілотників

Як повідомляє Суспільне.

У ніч на 24 травня в аеропорту Калуги, Росія, були запроваджені тимчасові обмеження, про що повідомила Росавіація. Ці заходи почали діяти з 04:45 за московським часом і спрямовані на забезпечення безпеки польотів цивільної авіації в умовах підвищеної загрози.

Відповідно до офіційних заяв, обмеження є тимчасовими і триватимуть до стабілізації ситуації. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов зазначив, що в нічний час регіон зазнав масованого нальоту безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Він закликав до обережності, повідомивши, що «регіон піддався масованому нальоту БпЛА», і що сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби активно працюють у Липецьку та Єльці.

Безпілотники впали в промисловій зоні міста Єлець, але наразі немає інформації про жертви. Однак загроза повторних атак дронів залишається, тому заходи безпеки в регіоні були посилені.

Введення обмежень в аеропорту Калуги та активізація сил протиповітряної оборони підкреслюють серйозність ситуації та необхідність швидкого реагування на загрози безпеці цивільної авіації.