Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з фінальним національним опитуванням The New York Times та Siena College, Камала Гарріс і Дональд Трамп набрали по 48% підтримки серед виборців, що свідчить про глибоку розділеність електорату напередодні виборів.

Результати, опубліковані менш ніж за два тижні до дня виборів і не є обнадійливими для пані Гарріс, яка бореться за впевнене лідерство над Трампом.

В останні вибори демократи зазвичай переважали в загальному голосуванні, навіть якщо в підсумку втрачали голоси Колегії вибірників. Тому Камала Гарріс намагалася здобути сильний національний відрив, який став би добрим сигналом для її успіху в ключових штатах, таких як Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин.

Після трьох насичених політичних місяців, які включали публічні дебати, два замахи на життя пана Трампа, численні мітинги в семи ключових штатах і сотні мільйонів доларів, витрачених на рекламу, підтримка Гарріс і Трампа залишається майже незмінною.

У жовтневому опитуванні The New York Times та Сієнського коледжу Камала Гарріс мала невелику перевагу – 49% проти 46% у Трампа, проте тепер ситуація зрівнялася, хоча зміни залишаються в межах статистичної похибки. Останні тенденції свідчать, що боротьба стає ще більш напруженою.

Хоча результати опитування демонструють загальні настрої по країні, долю президентських виборів вирішать саме сім ключових штатів, де кандидати зосередили більшість своїх ресурсів і зусиль. Опитування в цих штатах: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія, Вісконсин — показують, що боротьба між Гарріс і Трампом у кожному з цих штатів йде на рівних.