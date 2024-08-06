Відповідний пост з’явився в її X-акаунті.
“Я з гордістю повідомляю, що попросила Тіма Волца стати моїм напарником. Як губернатор, тренер, вчитель та ветеран, він зробив усе можливе для таких самих робочих сімей, як його”, – написала Гарріс.
I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.
As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.
It's great to have him on the team.
Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj
— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024
Відомо, що Волцу 60 років. У молодості він був учителем і протягом 24 років служив у Національній гвардії США.
До того, як політик став губернатором Міннесоти у 2018 році, він протягом 12 років обирався до Конгресу, представляючи консервативно налаштований сільський округ.
За даними CNN, Волц – перший з 1980 року демократ, який номінувався на посаду президента чи віцепрезидент, не маючи при цьому юридичної освіти.
Варто також зазначити, що у лютому 2024 року Волц підписав документ про співпрацю між Міннесотою та Чернігівською областю. Тоді він запевняв, що розмови про те, що США нібито відвернулися від України, “є нісенітницею”.
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