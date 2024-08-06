Кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс підтвердила, що у разі її обрання віцепрезидентом стане губернатор Міннесоти Тім Волц.

Відповідний пост з’явився в її X-акаунті.

“Я з гордістю повідомляю, що попросила Тіма Волца стати моїм напарником. Як губернатор, тренер, вчитель та ветеран, він зробив усе можливе для таких самих робочих сімей, як його”, – написала Гарріс.

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate. As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his. It's great to have him on the team. Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024

Відомо, що Волцу 60 років. У молодості він був учителем і протягом 24 років служив у Національній гвардії США.

До того, як політик став губернатором Міннесоти у 2018 році, він протягом 12 років обирався до Конгресу, представляючи консервативно налаштований сільський округ.

За даними CNN, Волц – перший з 1980 року демократ, який номінувався на посаду президента чи віцепрезидент, не маючи при цьому юридичної освіти.

Варто також зазначити, що у лютому 2024 року Волц підписав документ про співпрацю між Міннесотою та Чернігівською областю. Тоді він запевняв, що розмови про те, що США нібито відвернулися від України, “є нісенітницею”.