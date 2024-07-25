Перше відео своєї передвиборчої кампанії вона оприлюднила у X.
“Мене звуть Камала Гарріс, і я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів”, — написала демократка у соцмережі Х.
I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj
— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024
Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до “свободи”, водночас у ньому прямо критикуються юридичні проблеми колишнього президента країни та відтепер її опонента Дональда Трампа. У відео вона використала його фотографію.
“На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті”, — каже вона, коли на екрані блимають зображення Трампа та його можливого віцепрезидента Джей Ді Венса.
“Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу”, — йдеться у відео.
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