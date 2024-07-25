Перше відео своєї передвиборчої кампанії вона оприлюднила у X.

“Мене звуть Камала Гарріс, і я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів”, — написала демократка у соцмережі Х.

Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до “свободи”, водночас у ньому прямо критикуються юридичні проблеми колишнього президента країни та відтепер її опонента Дональда Трампа. У відео вона використала його фотографію.

“На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті”, — каже вона, коли на екрані блимають зображення Трампа та його можливого віцепрезидента Джей Ді Венса.

“Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу”, — йдеться у відео.