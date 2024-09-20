Про це Гарріс написала на своїй сторінці у соцмережі Х.
“Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша підтримка українського народу, який бореться за свою свободу, є непохитною”, — наголосила вона.
Як зазначила віцепрезидентка США, це вже буде сьома її зустріч з українським лідером.
Нагадаємо, наступного тижня президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Сполучених Штатів, де зустрінеться з Джо Байденом, Камалою Гарріс, представниками Конгресу США від обох партій та 45-м Президентом США Дональдом Трампом.
Також Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою.
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