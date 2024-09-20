Кандидатка на пост президента США від демократів Камала Гарріс прокоментувала майбутню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч політиків запланована на наступний тиждень.

Про це Гарріс написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

“Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша підтримка українського народу, який бореться за свою свободу, є непохитною”, — наголосила вона.

Як зазначила віцепрезидентка США, це вже буде сьома її зустріч з українським лідером.

Нагадаємо, наступного тижня президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Сполучених Штатів, де зустрінеться з Джо Байденом, Камалою Гарріс, представниками Конгресу США від обох партій та 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою.