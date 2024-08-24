Про це йдеться у її дописі у соцмережі Х.

“У День Незалежності України ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії”, — написала вона.

 


Нагадаємо, президент США Джо Байден також привітав українців з Днем Незалежності та заявив, що Україна завжди була і залишиться вільною державою. Він висловив непохитну підтримку Америки народу України.

Крім того, Україну зі святом привітала прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на урочистому заході у Києві. Вона звернулася до українців українською мовою, висловивши вдячність за захист демократичних цінностей та побажання віри і стійкості. Вона сподівається на справедливі вироки для винних у воєнних злочинах проти України та на перемогу, яка принесе мир для України і Європи.