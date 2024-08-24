У суботу, 24 серпня, віцепрезидентка і кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс привітала Україну з Днем незалежності. Вона пообіцяла, що підтримка Києва з боку Вашингтона триматиме й надалі.

Про це йдеться у її дописі у соцмережі Х.

“У День Незалежності України ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії”, — написала вона.

On Ukraine’s Independence Day, we join in celebrating the shared values that the Ukrainian people are bravely defending every single day: independence, sovereignty, and freedom. We will continue to stand with Ukraine in its fight for freedom against Russia’s aggression. — Vice President Kamala Harris (@VP) August 24, 2024



Нагадаємо, президент США Джо Байден також привітав українців з Днем Незалежності та заявив, що Україна завжди була і залишиться вільною державою. Він висловив непохитну підтримку Америки народу України.

Крім того, Україну зі святом привітала прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на урочистому заході у Києві. Вона звернулася до українців українською мовою, висловивши вдячність за захист демократичних цінностей та побажання віри і стійкості. Вона сподівається на справедливі вироки для винних у воєнних злочинах проти України та на перемогу, яка принесе мир для України і Європи.