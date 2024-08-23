Про це кандидатка на президентську посаду заявила на з’їзді Демократичної партії США в Чикаго.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Гарріс нагадала, що за п’ять днів до початку російського вторгнення в Україну вона зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським, щоб попередити його про плани Росії.

Вона підкреслила, що брала участь у мобілізації понад 50 країн для протидії агресії Путіна і запевнила, що як президент твердо стоятиме на боці України та союзників по НАТО. Її слова викликали овації серед делегатів.

Гарріс також зауважила, що кандидат від республіканців Дональд Трамп погрожував виходом США з НАТО та підтримував Путіна, дозволяючи йому зайти на території країни-союзника.

Демократична партія США проводила національний з’їзд у Чикаго з 19 по 22 серпня, де офіційно висунула Камалу Гарріс кандидатом на посаду президента.