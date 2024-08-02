Про це повідомляє The Washington Post.
У голосуванні взяли участь близько 4000 тисяч делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.
Сьогодні за Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.
Камала Гарріс стане першою темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка буде кандидаткою в президенти однієї з найбільших партій США.
Кандидатура Гарріс з’явилась після того, як президент США Джо Байден оголосив про зняття з виборів і підтримав висунення віцепрезидентки.
- Кампанія Гарріс зібрала у липні вдвічі більше за Трампа, — ЗМІ
- Зеленський та Гарріс не порозумілися напередодні вторгнення РФ
- Гарріс випереджає Трампа за рейтингом у ключових штатах — опитування Bloomberg