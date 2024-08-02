У США демократи провели голосування та обрали свого офіційного кандидата на президентські вибори 2024 року. Кандидатом стала віцепрезидентка Камала Гарріс.

Про це повідомляє The Washington Post.

У голосуванні взяли участь близько 4000 тисяч делегатів, що були виділені під час праймериз від Демократичної партії.

Сьогодні за Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

Камала Гарріс стане першою темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка буде кандидаткою в президенти однієї з найбільших партій США.

Кандидатура Гарріс з’явилась після того, як президент США Джо Байден оголосив про зняття з виборів і підтримав висунення віцепрезидентки.