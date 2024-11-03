Опитування Des Moines Register-Mediacom показує, що Камала Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом, маючи 47% проти 44% у Трампа.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією видання, чинний віцепрезидент США Камала Гарріс несподівано випередила колишнього президента Дональда Трампа на три відсоткові пункти у штаті Айова.

Опубліковане в суботу опитування Des Moines Register-Mediacom показує, що Камала Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом, маючи 47% проти 44% у Трампа.

Опитування було проведене з 28 по 31 жовтня серед 808 вірогідних виборців, воно включає людей, які вже проголосували та тих, хто каже, що точно планує проголосувати. Оцінка має похибку плюс-мінус 3,4%.

Згідно з опитуванням, Гарріс має більшу підтримку серед жінок, зокрема серед так званих незалежних виборців 57% підтримали її.

Штат Айова є одним із контрольованих республіканцями штатів, де зараз заборонені майже усі аборти після шостого тижня вагітності. Камала Гарріс зробила підтримку абортів одним з головних пунктів своєї виборчої кампанії.

В останньому опитуванні, проведеному у вересні, Дональд Трамп випереджав Гарріс в Айові на чотири відсоткові пункти. Червневе опитування в Айові показало, що Трамп випереджав президента Джо Байдена, який на той час вважався кандидатом від Демократичної партії, на 18 пунктів.