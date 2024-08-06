Якщо Камала Гарріс, кандидат від Демократичної партії, переможе на президентських виборах, ймовірним віцепрезидентом США стане губернатор Міннесоти Тім Волз.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, чотири неназвані джерела підтвердили, що Гарріс обрала Волза.

Зазначається, що Волз був фаворитом штабу. Співробітники з нетерпінням чекали оголошення віцепрезидента, кажуть джерела, включно з невеликим колом співробітників, які готуються до офіційного оголошення.

“Якщо це він, ми вражені. Він нам подобається”, – підкреслило джерело CNN.

Що відомо про Волза

Волз, який є колишнім педагогом, нині обіймає посаду губернатора Міннесоти другий термін і очолює Демократичну асоціацію губернаторів.

До цього він 12 років працював у Конгресі та представляв консервативний сільський округ.

Також Волз є колишнім військовослужбовцем Національної гвардії США.

Губернатор Міннесоти став активним прихильником Камали Гарріс після того, як вона розпочала свою участь у президентських виборах. Зокрема, він критикував її опонента експрезидента Дональда Трампа.

Також, як писало Reuters, Волз може допомогти Гарріс “переманити” основних виборців республіканців — білошкірих американців із сільської місцевості.