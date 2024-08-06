СМИ: Камала Харрис определила кандидата в вице-президенты | Европейская правда

Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, чотири неназвані джерела підтвердили, що Гарріс обрала Волза.

Зазначається, що Волз був фаворитом штабу. Співробітники з нетерпінням чекали оголошення віцепрезидента, кажуть джерела, включно з невеликим колом співробітників, які готуються до офіційного оголошення.

“Якщо це він, ми вражені. Він нам подобається”, – підкреслило джерело CNN.

Що відомо про Волза

Волз, який є колишнім педагогом, нині обіймає посаду губернатора Міннесоти другий термін і очолює Демократичну асоціацію губернаторів.

До цього він 12 років працював у Конгресі та представляв консервативний сільський округ.

Також Волз є колишнім військовослужбовцем Національної гвардії США.

Губернатор Міннесоти став активним прихильником Камали Гарріс після того, як вона розпочала свою участь у президентських виборах. Зокрема, він критикував її опонента експрезидента Дональда Трампа.

Також, як писало Reuters, Волз може допомогти Гарріс “переманити” основних виборців республіканців — білошкірих американців із сільської місцевості.