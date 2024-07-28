Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала 200 мільйонів доларів пожертв на свою передвиборчу кампанію за перший тиждень з оголошення наміру балотуватися.

Про це пише Bloomberg.

Кампанія Гарріс оголосила про підрахунок суми 28 липня. Директор із комунікацій Майкл Тайлер схарактеризувати її як «рекордний результат». За даними кампанії, 66% пожертвувань надійшло від донорів, які жертвували вперше.

Нагадаємо, за перші 24 години після того, як президент Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися повторно, й натомість підтримав кандидатуру Гарріс, демократка зібрала рекордні 81 млн доларів від донорів Демократичної партії. ЗМІ писали, що донори «ставали в чергу», щоб дати гроші на кампанію віцепрезидентки.

Передвиборча кампанія Джо Байдена в червні отримала 64 мільйони доларів. Зокрема, понад 5 мільйонів доларів — за три дні після «провальних» дебатів із Трампом, які відбулися 27 червня. Дональд Трамп відзвітував, що в червні зібрав 21 мільйон доларів.

Наприкінці червня на рахунку Байдена було 95 мільйонів доларів, Трамп звітував про 128 мільйонів доларів готівкою.

Фахівці сперечаються, чи можна було б переспрямувати гроші, зібрані на кампанію Байдена, на кампанію Гарріс. AP пише, що це можливо, адже донори давали кошти їм разом: Байдену — як кандидату в президенти, Гарріс — як кандидатці у віцепрезиденти. Утім, це залежить, від того, був внесок для первинних виборів чи для загальних.