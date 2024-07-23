Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з моменту вступу в президентські перегони в неділю.

Про це повідомляє CBS News.

Основна частина коштів була зібрана в період з неділі до вечора понеділка, повідомила у вівторок кампанія Гарріс.

Сума включає гроші, зібрані в рамках кампанії Гарріс і Національного комітету Демократичної партії та спільних комітетів зі збору коштів.

Кампанія повідомила, що понад 888 000 простих донорів зробили свої внески протягом 24 годин, і для 60% з них це був їхній перший внесок у виборчому циклі 2024 року. За словами команди Гарріс, лише заклик, організований групою «Перемагай з чорношкірими жінками», приніс 1,6 мільйона доларів.

Кампанія заявила, що загальна сума в 100 мільйонів доларів надійшла від понад 1,1 мільйона унікальних донорів, 62% з яких зробили пожертви вперше.

Близько 58 000 людей також зареєструвалися як волонтери кампанії віцепрезидента, що більш ніж у 100 разів перевищує середньоденний показник реєстрації, згідно з даними кампанії, пише ABC News.

Гарріс офіційно розпочала свою президентську кампанію в неділю, через кілька годин після того, як президент Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів 2024 року. Президент та низка інших відомих демократів підтримали Гарріс як кандидата в президенти від Демократичної партії.

Кампанія Байдена подала документи до Федеральної виборчої комісії, перейменувавшись на «Гарріс у президенти».

Вихід президента з кампанії відбувся після того, як десятки демократів закликали його піти у відставку після його катастрофічного виступу на дебатах наприкінці червня. Його поведінка у протистоянні з Трампом викликала занепокоєння щодо його придатності до другого терміну на посаді президента і того, чи зможе він перемогти кандидата від республіканців у листопаді.