Про це повідомляє CBS News.
Основна частина коштів була зібрана в період з неділі до вечора понеділка, повідомила у вівторок кампанія Гарріс.
Сума включає гроші, зібрані в рамках кампанії Гарріс і Національного комітету Демократичної партії та спільних комітетів зі збору коштів.
Кампанія повідомила, що понад 888 000 простих донорів зробили свої внески протягом 24 годин, і для 60% з них це був їхній перший внесок у виборчому циклі 2024 року. За словами команди Гарріс, лише заклик, організований групою «Перемагай з чорношкірими жінками», приніс 1,6 мільйона доларів.
Кампанія заявила, що загальна сума в 100 мільйонів доларів надійшла від понад 1,1 мільйона унікальних донорів, 62% з яких зробили пожертви вперше.
Близько 58 000 людей також зареєструвалися як волонтери кампанії віцепрезидента, що більш ніж у 100 разів перевищує середньоденний показник реєстрації, згідно з даними кампанії, пише ABC News.
Гарріс офіційно розпочала свою президентську кампанію в неділю, через кілька годин після того, як президент Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів 2024 року. Президент та низка інших відомих демократів підтримали Гарріс як кандидата в президенти від Демократичної партії.
Кампанія Байдена подала документи до Федеральної виборчої комісії, перейменувавшись на «Гарріс у президенти».
Вихід президента з кампанії відбувся після того, як десятки демократів закликали його піти у відставку після його катастрофічного виступу на дебатах наприкінці червня. Його поведінка у протистоянні з Трампом викликала занепокоєння щодо його придатності до другого терміну на посаді президента і того, чи зможе він перемогти кандидата від республіканців у листопаді.
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