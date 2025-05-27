Камі Ріта встановив рекорд: 31 сходження на Еверест

Про це пише BBC.

Камі Ріта, 55-річний альпініст, відомий як “Людина Евересту”, знову встановив вражаючий рекорд, підкоривши найвищу вершину світу вже 31-й раз. Цей успіх стався у вівторок о 4-й ранку за місцевим часом, коли він разом з групою індійських військових досяг вершини Евересту, висота якої становить 8849 метрів.

Перший раз Камі Ріта піднявся на Еверест у 1994 році, і з того часу він практично щороку повторює це сходження. У 2023 та 2024 роках він піднімався на вершину двічі за сезон. Його найближчий суперник, шерпа Пасанг Дава, має 29 сходжень на Еверест.

Альпініст неодноразово підкреслював, що для нього сходження – це не лише досягнення рекордів, а й важлива робота. “Я радий рекорду, але рекорди зрештою б’ють. Я більше тішуся, що мої сходження допомагають Непалу стати помітним у світі”, – зазначив він у минулому році в інтерв’ю.

Цього сезону на Еверест піднялися понад 500 людей, а влада Непалу видала більше тисячі дозволів на підкорення Евересту та інших гір. Зростаючий інтерес до альпінізму викликає занепокоєння через перенавантаження маршрутів та негативний вплив на навколишнє середовище.

Щоб зберегти чистоту гір, минулого року влада Непалу запровадила нове правило, яке зобов’язує альпіністів прибирати свої екскременти та доставляти їх до базового табору для утилізації.