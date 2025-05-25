Обстріл Миколаєва дронами «Шахед»: руйнування та жертви

Як повідомляє Суспільне.

У ніч на 25 травня Миколаїв зазнав жорстокого обстрілу, коли дрон-камікадзе «Шахед» влучив у житловий будинок. Цей трагічний інцидент призвів до значних руйнувань: три поверхи будівлі отримали серйозні пошкодження, а один чоловік загинув. Також тривають пошуки ще однієї мешканки, яка наразі вважається зниклою безвісти.

Очевидці події описують жахливі миті після вибуху, коли паніка охопила мешканців. Люди згадують, як швидко прибули рятувальні служби, щоб надати допомогу постраждалим. Вибиті вікна, зруйновані стіни та завали на кількох поверхах свідчать про силу удару.

Постраждалі отримали медичну допомогу, і наразі їхній стан уточнюється. Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог, адже ситуація залишається напруженою.

Рятувальники продовжують обстежувати територію на предмет можливих потерпілих, намагаючись знайти всіх, хто міг залишитися під завалами. Цей інцидент ще раз підкреслює важливість готовності до надзвичайних ситуацій у регіоні.