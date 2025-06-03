Влучання безпілотника-камікадзе в Чернігові: пожежі та постраждалі

Як повідомляє Facebook-сторінка начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського

У ніч на 3 червня в Чернігові сталося влучання безпілотника-камікадзе, відомого як “шахед”, у приватному секторі міста. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що, на жаль, є жертви серед місцевих мешканців.

Крім того, зафіксовано падіння “шахедів” на кількох вулицях Чернігова, що призвело до виникнення пожеж у приватних будинках. Інформація про постраждалих наразі уточнюється, зазначив Брижинський у своєму повідомленні.

Станом на 3:22 відомо, що внаслідок падіння безпілотників згорів один приватний будинок, а також пошкоджено п’ятиповерхівку та кілька інших будівель.

Дві особи отримали легкі поранення і вже отримують необхідну медичну допомогу. На місці події організовано штаб для ліквідації наслідків, працюють усі аварійні служби.

“Отримали легкі поранення дві людини, їм надається уся необхідна допомога. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби.” – Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської МВА

Місцева влада закликає мешканців бути пильними та дотримуватися рекомендацій служб безпеки. Ситуація залишається під контролем, і всі служби працюють над ліквідацією наслідків інциденту.