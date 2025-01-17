Британська академія телебачення і кіномистецтва оголосила номінантів на престижну премію BAFTA, серед яких опинилась короткометражка про початок повномасштабної війни РФ в Україні. Фільм, автором якого є молодий британський режисер Франц Бум, був номінований у категорії "Найкращий британський короткометражний фільм".

Про це BAFTA повідомили у соцмережі Х.

Стрічка, що базується на реальних подіях лютого 2022 року, розповідає історію 18-річного хлопця Івана, якого зіграв Олександр Рудинський.

Його батько, хірург, разом із сином керують імпровізованим шпиталем, рятуючи поранених військових та цивільних. Однак, коли їхнє сховище стає відомим російським окупантам, Іван змушений захищати своїх пацієнтів, взявши зброю до рук.

“Історія, яка сталася в реальному житті. На жаль. Історія, яка сталася з молодим хлопцем Іваном на початку повномасштабного вторгнення. Історія, після якої він пішов добровільно служити. Потім поїхав на навчання в Англію і випадковим чином познайомився з молодим режисером Францом, якому на момент зйомок було 23. Тепер це фільм, який номінований на BAFTA. Завдяки якому ця історія в памʼяті назавжди”, — написав Олександр Рудинський на своїй сторінці в Instagram.

Окрім Рудинського, у фільмі знялися українські актори Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

До списку номінантів премії BAFTA також потрапили інші фільми: “Маріон” (MARION), “Молоко” (MILK), “Квіти стоять мовчки, спостерігаючи” (THE FLOWERS STAND SILENTLY) та “Бурчання в животі” (Stomach Bug).