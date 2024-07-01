Джо Байден

Про це пише CNN.

Сім’я Джо Байдена висловила підтримку президенту і закликала його залишитися на виборах 2024 року. Вони також обговорили можливість звільнення провідних помічників через незадовільні результати дебатів Байдена, які спричинили хаос у його кампанії.

Родина Байдена була розчарована командою, яка готувала його до дебатів із Трампом, і обговорювала можливість змін у штатному розписі кампанії. Проте, сам президент відданий своїм радникам і не бажає їх звільняти. Збори сім’ї відбулися в той момент, коли Байден стикався з закликами відмовитися від участі у президентських перегонах.

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