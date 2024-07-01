Родина президента США Джо Байдена закликала його залишитися активним у передвиборчих перегонах 2024 року. Крім того, члени його сім'ї приватно обговорили можливість звільнення старших помічників після провального виступу Байдена на дебатах.

Про це пише CNN.

Сім’я Джо Байдена висловила підтримку президенту і закликала його залишитися на виборах 2024 року. Вони також обговорили можливість звільнення провідних помічників через незадовільні результати дебатів Байдена, які спричинили хаос у його кампанії.

Родина Байдена була розчарована командою, яка готувала його до дебатів із Трампом, і обговорювала можливість змін у штатному розписі кампанії. Проте, сам президент відданий своїм радникам і не бажає їх звільняти. Збори сім’ї відбулися в той момент, коли Байден стикався з закликами відмовитися від участі у президентських перегонах.