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03 серпня

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Кампанія Гарріс зібрала у липні вдвічі більше за Трампа, — ЗМІ

У липні на передвиборчу кампанію Камали Гарріс зібрано 310 мільйонів доларів, що більш ніж удвічі перевищує суму, зібрану її суперником на виборах президента США Дональдом Трампом.

П’ятниця, 2 серпня 2024, 19:35

Демпартія почала голосувати за висування Гарріс у президенти США - Korrespondent.net

Про це повідомляє Politico.

Відомо, що кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп за липень зібрав $137 млн.

Згідно з даними кампаній, передвиборчі комітети, повʼязані з чинною американською віцепрезиденткою, загалом мають у розпорядженні $377 млн, коли у Трампа – $327.

“Приголомшливі підсумки змінили фінансові статки демократів, фінансові переваги яких зазнали краху під керівництвом Байдена в останні місяці”, пише видання.

Акцентується, що Демократична партія США зібрала понад $1 млрд під час передвиборчої кампанії, що є найшвидшим в історії у порівнянні з попередніми президентськими виборами.

Теги: вибори в США, Дональд Трамп, Камала Гарріс

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