Кампанія Гарріс зібрала у липні вдвічі більше за Трампа, — ЗМІ

У липні на передвиборчу кампанію Камали Гарріс зібрано 310 мільйонів доларів, що більш ніж удвічі перевищує суму, зібрану її суперником на виборах президента США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Politico.

Відомо, що кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп за липень зібрав $137 млн.

Згідно з даними кампаній, передвиборчі комітети, повʼязані з чинною американською віцепрезиденткою, загалом мають у розпорядженні $377 млн, коли у Трампа – $327.

“Приголомшливі підсумки змінили фінансові статки демократів, фінансові переваги яких зазнали краху під керівництвом Байдена в останні місяці”, — пише видання.

Акцентується, що Демократична партія США зібрала понад $1 млрд під час передвиборчої кампанії, що є найшвидшим в історії у порівнянні з попередніми президентськими виборами.