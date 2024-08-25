Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала понад 540 мільйонів доларів пожертв за місяць для передвиборчої боротьби з Дональдом Трампом.

Про це повідомило агентство АР.

Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зафіксувала значний сплеск пожертвувань під час Національного з’їзду Демократичної партії в Чикаго, де вона прийняла номінацію на пост президента.

Голова кампанії Джен О’Меллі Діллон повідомила, що перед промовою Гарріс було зібрано понад 500 мільйонів доларів, а після її виступу відзначено рекордний збір коштів.

У той же час, кампанія Дональда Трампа, хоча й також успішна у фандрайзингу, зібрала менше коштів у липні, ніж Гарріс за перший тиждень своєї кампанії.

Крім того, кампанія Гарріс відзначила зростання волонтерської підтримки.