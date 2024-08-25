Про це повідомило агентство АР.
Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зафіксувала значний сплеск пожертвувань під час Національного з’їзду Демократичної партії в Чикаго, де вона прийняла номінацію на пост президента.
Голова кампанії Джен О’Меллі Діллон повідомила, що перед промовою Гарріс було зібрано понад 500 мільйонів доларів, а після її виступу відзначено рекордний збір коштів.
У той же час, кампанія Дональда Трампа, хоча й також успішна у фандрайзингу, зібрала менше коштів у липні, ніж Гарріс за перший тиждень своєї кампанії.
Крім того, кампанія Гарріс відзначила зростання волонтерської підтримки.
- Камала Гарріс привітала Україну з Днем Незалежності та пообіцяла подальшу підтримку
- Камала Гарріс рішуче підтримуватиме Україну у разі перемоги на президентських виборах
- Путін шукає країни для створення нової коаліції, – ISW