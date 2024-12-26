Про це пише HypeBeast.

Бренд Каньє Веста YZY випустив нову колекцію під креативним керівництвом Гоші Рубчинського. У дроп за традицією увійшли худі, футболки, спортивні штани, куртки та аксесуари.

Капсула одягу, випущена у грудні, отримала назву «Вісник трибун». Журналісти пишуть, що це відсилання до найменування газети New York Herald Tribune, перекладеного російською мовою та кримінальним фільмом Жана-Люка Годара 1960 року “Без подиху”.

Зазначається, що ця колекція складається з 9 предметів та представлена ​​білими, сірими та чорними тонами з кириличною типографікою.

Колекція доступна на сайті yeezy.com за ціною 20 доларів США за одиницю.