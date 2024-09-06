Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.
Що увійде до пакета допомоги
Партія включатиме 80 840 ракетних двигунів CRV-7 та 1300 боєголовок. Ракети готуються до відправлення в Польщу, де мають прибути найближчими місяцями.
Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але вони були списані.
Канада також передасть 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.
На запит України Тоні Блер також повідомив про передачу Канадою списаних шасі від 29 бронетранспортерів М113 та 64 бронемашин Coyote LAV. Планується, що ці транспортні засоби в Україні будуть перепрофільовані або використані на запчастини.
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