Канада надасть Україні велику кількість ракетних двигунів CRV-7, а також 1300 боєголовок для них.

Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Що увійде до пакета допомоги

Партія включатиме 80 840 ракетних двигунів CRV-7 та 1300 боєголовок. Ракети готуються до відправлення в Польщу, де мають прибути найближчими місяцями.

Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але вони були списані.

Канада також передасть 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.

На запит України Тоні Блер також повідомив про передачу Канадою списаних шасі від 29 бронетранспортерів М113 та 64 бронемашин Coyote LAV. Планується, що ці транспортні засоби в Україні будуть перепрофільовані або використані на запчастини.