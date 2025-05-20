Канада, Велика Британія та Франція висловили рішучий протест проти військових дій Ізраїлю в Секторі Гази та блокування гуманітарної допомоги, пригрозивши запровадженням санкцій. У спільній заяві лідери цих країн підкреслили, що гуманітарна ситуація в Газі є критичною, а обмеження на постачання основних продуктів харчування є абсолютно недостатніми для задоволення потреб населення.

Вони зазначили, що погіршення гуманітарних умов та відмова Ізраїлю від надання допомоги суперечать міжнародному гуманітарному праву. Лідери закликали ізраїльський уряд терміново зупинити військові операції та забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги, зокрема за участю ООН, дотримуючись основних принципів гуманітарної діяльності.

Канада, Велика Британія та Франція також засудили висловлювання деяких ізраїльських посадовців про можливе примусове переселення палестинців, вважаючи такі дії порушенням міжнародного права. Водночас вони підтвердили право Ізраїлю на захист своїх громадян від терористичних загроз, але засудили непропорційність ескалації конфлікту.

У заяві зазначено, що у разі продовження військових дій та блокади гуманітарної допомоги, країни готові вжити конкретних заходів, включаючи цілеспрямовані санкції. Окремо було засуджено політику розширення ізраїльських поселень на Західному березі, які вважаються незаконними та підривають перспективи створення палестинської держави.

Країни підтвердили свою підтримку створення палестинської держави та закликали ХАМАС терміново звільнити всіх заручників, яких вони утримують з 7 жовтня 2023 року.

Огляд подій у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило масштабне вторгнення на територію Ізраїлю з Сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів та взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед цивільного населення.

15 січня 2025 року між Ізраїлем та ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року та передбачала три етапи, включаючи виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників. Проте 18 березня 2025 року обидві сторони оголосили про відновлення бойових дій.

17 травня 2025 року Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у Секторі Гази з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестинська сторона повідомила про 146 загиблих, а бойові дії тривають.