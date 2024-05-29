Канада дозволяє бити по військовим цілям на території РФ.

Канада дозволяє Україні використовувати передану зброю для ударів по території Росії.

Про це сказала Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, під час візиту до Швеції 29 травня.

Вона зазначила, що Канада ніколи не встановлювала ніяких обмежень, щодо території, де може використовуватись передане озброєння.

Додатково вона зазначила, що наразі у Росії відсутні будь-які червоні лінії, які могли б завадити використовувати передану зброю для законної оборони території України.

«І в Канади немає жодних умов для використання переданої зброї Україні, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами», – зазначила міністерка.

Треба зазначити, що після розпочатого нового наступу росіян на Харківщині, деякі європейські країни розпочали кампанію призову щодо послаблення обмежень використання переданої зброї Україною.

Також нещодавно високопосадовці Чехії та Нідерландів виступили на підтримку використання Україною західної зброї для ударів по території РФ.