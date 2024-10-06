МЗС Франції та Канади виступили із закликом до Росії повернути українських дітей їхнім сім’ям, законним опікунам і громадам.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

У спільній заяві цих двох дипломатичних відомств зазначається, що на майбутній міністерській конференції з питань людського виміру вони спільно розроблять чіткий план з конкретними заходами щодо повернення додому українських дітей, які стали жертвами російської загарбницької війни.

“Ми закликаємо міжнародну спільноту не забувати про українських дітей, чиє сьогодення та майбутнє страшенно постраждали від цієї незаконної та невиправданої війни. Ми засуджуємо воєнні злочини, вбивства та сексуальне насильство, скоєне проти українських дітей, напади на школи та лікарні, а також примусові незаконні переміщення та депортації українських дітей. Ми вимагаємо від Росії повернути українських дітей їхнім сім’ям, законним опікунам і громадам. Ми залишаємося відданими цьому поверненню та підтримуємо зусилля та посередництво, які вживаються з цією метою, включно з Міжнародною коаліцією за повернення українських дітей, співголовами якої є Канада та Україна та підтримується Францією”, — йдеться у тексті заяви.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував Міністру закордонних справ Канади Мелані Жолі та Міністру закордонних справ Франції Жану-Ноелю Барро за спільну заяву й підтримку щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Дякую міністру закордонних справ Канади Мелані Жолі та міністру закордонних справ Франції Жану-Ноелю Барро за спільну заяву та підтримку. Це багато для нас означає. Українські діти мають бути вдома”, — додав Єрмак.