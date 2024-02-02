Канада і Україна заснують міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням в Україну дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію.

Про це на спільному брифінгу у Києві оголосили міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

“Важливість повернення дітей не можна недооцінювати. Це питання нашої людяності. Тож пізніше сьогодні Канада і Україна започаткують нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей”, – зазначила Мелані Жолі.

За її словами, у рамках цього механізму планується співпрацювати з багатьма країнами світу, усіх регіонів, і через них намагатися тиснути на Москву.