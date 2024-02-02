Про це на спільному брифінгу у Києві оголосили міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
“Важливість повернення дітей не можна недооцінювати. Це питання нашої людяності. Тож пізніше сьогодні Канада і Україна започаткують нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей”, – зазначила Мелані Жолі.
За її словами, у рамках цього механізму планується співпрацювати з багатьма країнами світу, усіх регіонів, і через них намагатися тиснути на Москву.
“Особиста відданість міністерки і Канади цьому питанню – це яскравий приклад лідерства у захисті прав людини. Механізм, який запропонувала Канада, є дієвим, і ми сподіваємося, що країни активно братимуть участь у зусиллях з повернення наших дітей”, – сказав Дмитро Кулеба.